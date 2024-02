Il simpatico Soda Pop cerca famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)Pop (per adesso) unace l’ha. Ma i suoi proprietari sono costretti a cederlo, così che l’Enpa di Monza li sta aiutando a trovare una nuovadove possa vivere tranquillamente facendo quello che più ama: lunghe passeggiate in mezzo alla natura.Pop ha un anno e mezzo, è un meticcio di taglia media, incrocio cane da pastore dal pelo medio color sale e pepe. "Pop è un cane docile e socievole nei confronti delle persone che conosce, con gli sconosciuti tende un pochino a stare sulle sue, anche se basta poco per poter fare amicizia con lui - fanno sapere i volontari dell’Enpa -. È abituato a indossare la pettorina. Per lui sono più indicate le passeggiate nella natura che quelle in contesti urbanizzati". Chi è interessato può scrivere a [email protected] oppure telefonare ...