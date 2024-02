Il settore che non conosce crisi e che fa ricco lo Stato

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 10 febbraio 2024) C’è undell’economia italiana che sembra nonre la parolae cresce a ritmi vertiginosi di anno in anno; i dati 2022 del Libro Blu dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), rilasciati nelle scorse settimane, certificano una volta di più di più l’ottimodi salute del Gioco in Italia. Per poter inquadrare la portata e l’entità di tale fenomeno sono sufficienti alcuni numeri; nel 2022 la raccolta complessiva del Gioco nel Belpaese ha superato i 136 miliardi di euro, facendo segnare un ragguardevole +22,39% rispetto al 2021. Allargando l’orizzonte di osservazione agli ultimi 7 anni, la raccolta del Gioco è passata dai circa 96,2 miliardi di euro del 2016 ai circa 136,1 miliardi di euro del 2022, registrando una progressiva crescita, arrestatasi soltanto nel 2020 per effetto della ...