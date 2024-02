Il rituale della sauna per la comunità Võro dell' Estonia sudorientale è purificazione e racconto

Da oggi siamo nell'Anno del Drago. Scatta infatti il Capodanno cinese, la ricorrenza più importante e sentita del gigante asiatico, ma celebrata in tutto il mondo, che fa ...Nella secolare Cattedrale di Canterbury, pilastro della Chiesa anglicana, è ormai possibile comprare biglietti per partecipare alla serate di discomusic organizzata tra le volte gotiche in cui si sono ...E oggi si replica nella speranza che il tempo migliori in serata. Il programma con tutti gli eventi a partire dalla "Prova del Polpo". Poi la "lunga notte" con quattro punti musica attivi fino all’una ...