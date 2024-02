Il rimborso affitti in arrivo da Roma | 23 euro al mese per ogni universitario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Smontate le tende piantate davanti agli atenei dagli studenti per accendere i riflettori sull’emergenza abitativa, dal Governo era stato promesso unper glipagati l’anno scorso. Ora si è saputo di che entità saranno i contributi e gli universitari non sono contenti. A Pavia arriveranno 56.122per 201 beneficiari. Il totale di 4 milioni infatti dev’essere diviso tra tutte le università e quindi la somma per ciascuno studente sarà di 279,21: 23al. "Non ci si pagano neppure le bollette – dice Alessandro Miceli, segretario del Coordinamento per il diritto allo studio-Udu Pavia – Tutto fa sempre comodo, ma il prezzo medio per una stanza singola è di 317". Sono 14mila in Italia gli studenti che avrebbero diritto a un ...