Il riconoscimento Dragons Etrusca super C’è il titolo regionale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anche Prato, dopo quasi venti anni, è tra le migliori 48 squadre Under 17 d’Italia e riesce ad accedere alla fase interzona. L’ultimo accesso alla fase interzona risaliva al 2005. Per la prima volta nella storia pratese, invece, una squadra, quella del progetto, si è laureata campione, battendo il favorito Don Bosco Livorno. Un traguardo straordinario, conquistato grazie al programma sportivo condiviso tra Pallacanestro PratoedBasket San Miniato. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro congiunto delle due realtà sui migliori prospetti della categoria, impegnati con le rispettive prime squadre in Serie B e Serie C, sotto lo sguardo vigile degli allenatori Marco Pinelli e Gabriele Martelloni. Adesso,...