Il principe William incontra Tom Cruise e lancia una stoccata a Harry Kate Middleton raggiunge re Carlo a Sandringham | “Cambiare aria le farà bene”

(Di sabato 10 febbraio 2024) I reali inglesi sono prima di tutto una famiglia e come ogni famiglia, nel momento del bisogno, cerca l’unità e la condivisione. A quasi un mese dall’intervento di chirurgia addominale, avvolto nel mistero, cheha subito alla London Clinic di Marylebone, finalmente lassa del Galles “è sulla via di guarigione” ed insieme ai tre figli e al marito ha raggiuntoIII a, per una breve vacanza. I giornali inglesi lo riferiscono all’indomani della partenza dall’Adelaide Cottage di Windsor doveè in convalescenza dal 29 gennaio. Le campagne del Norfolk sono custodi di privacy e sono il luogo che il re ha scelto per curare il tumore che gli è stato diagnosticato una settimana fa. Da quipuò tenersi in contatto, come sta ...