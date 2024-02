Il Policlinico San Donato gestirà un ospedale universitario in Iraq | contratto biennale di 81 milioni di dollari

In occasione della XXXII Giornata mondiale del malato, il Servizio diocesano per la pastorale della salute di Bari-Bitonto annuncia la Peregrinatio ospedaliera delle reliquie di San Pio da Pietrelcina ...SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – In occasione della XXXII Giornata mondiale del malato, il Servizio diocesano per la pastorale della salute di Bari-Bitonto annuncia la Peregrinatio ospedaliera delle re ...Pinocchi in camice, con la salute non si scherza, il nuovo libro del infettivologo e ricercatore dottor Matteo Bassetti ...