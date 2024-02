Il passato assente nei campi di sterminio degli ebrei dell’Est Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Be?z. ec, Sobibór e Treblinka, insieme a Che?mno sul Ner, furono le località prescelte per portare a termine inl’eliminazione della totalità. Luoghi progettati e costruiti per funzionare solo come strutture omicide, molto diversi dai Lager, perché non prevedevano nessuna possibilità di sopravvivenza, se non per quei pochiche erano costretti a collaborare al funzionamento delle camere a gas (Arbeitsjuden). Che?mno fu il primo centro messo in funzione: qui loera realizzato con camion a gas, che uccidevano glinel corso del loro ultimo viaggio dal castello della cittadina dove erano stati ammassati alla fossa comune, nascosta tra il fittoalberi di una foresta poco distante. Servì molto ...