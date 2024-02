Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Marta riparte per l' America?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024)Guarnieri continuerà ad essere al centro dei riflettori al. La donna, infatti, dovrà decidere se rimanere a Milano oppure seguire il suo ex fidanzato Tom a San Francisco. Ricordiamo che la figlia di Umberto, dopo un lungo periodo trascorso in, è rientrata inaspettatamente a Villa Guarnieri e ha confidato ai suoi cari di aver troncato il suo legame con Tom, l'uomo con cui aveva intrapreso una relazione d'amore poiché lui era sposato e non intendeva lasciare sua moglie. Umberto e Adelaide, a quel punto, hanno sollecitatoa rimanere stabilmente a Milano e a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. La donna ha deciso di ascoltare il consiglio dei suoi familiari e si è dedicata alla fondazione di una casa-famiglia per ragazze madri. ...