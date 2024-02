Il mondo del commercio piange Francesco Marchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ildelfaentino, venuto a mancare venerdì scorso a 81 anni. Per anni funzionario di Confesercenti,dal 1978 lavorò nella vecchia sede dell’associazione di Faenza in via XX Settembre e fu anche segretario di zona. Nel corso del suo mandato fu anima del progetto che portò al trasferimento dell’associazione di categoria nella nuova sede di via Bettisi, rimanendo in carica fino al 1988. "Nel 1984 fu colpito da ictus ma con volontà e determinazione continuò l’attività di funzionario e dopo un’esperienza temporanea alla direzione regionale della Confesercenti di Bologna, ritornò all’associazione provinciale di Ravenna con vari incarichi di direzione fino al 1994, quando si dimise per motivi di salute" ricorda Confesercenti in una nota. "Ha sempre ...