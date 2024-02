Il ministro Lollobrigida arriva al presidio dei trattori sulla Nomentana

In chiave anti-Ue. Ma il mirino continuerà a centrare il ministro della “Sovranità alimentare”, Francesco Lollobrigida. Dentro il Carroccio già si vagliano i profili degli agricoltori da piazzare in ...Trattori in centro a Roma, soltanto quattro, trattori a Sanremo. La protesta dei coltivatori diretti e degli agricoltori non accenna a diminuire di intensità in Italia, malgrado le aperture di Bruxell ...Una colonna di circa 200 trattori del movimento Riscatto Agricolo ha preso il via dal presidio su via Nomentana a Roma per dirigere verso il Grande Raccordo Anulare. I mezzi, adornati con bandiere tri ...