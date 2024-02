Il Ministero della Salute richiama questo prodotto dai supermercati | attenzione a chi l’ha comprato

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 10 febbraio 2024) A quanto pare bisogna fare moltaa uno dei prodotti più amati dagli italiani: la nostrapotrebbe essere compromessa.Purtroppo, quando ci si reca a fare la spesa non solo bisogna fareai prezzi, sempre troppo elevati, ultimamente, ma proprio alin sé. Infatti, è stato lanciato un nuovo allarme da parte delper quanto riguarda uno dei prodotti maggiormente comprati da parte degli italiani. Chi si ritrova ilin questione in casa è invitato a non consumarlo.Nuovo richiamo alimentare da parte del– InformazioneOggi.itNon è la prima volta, infatti, che ci sono dei richiami da parte delche ...