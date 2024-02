Il mercato immobiliare faentini in ripresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Cinque appartamenti opzionati in soli tre giorni in zona Fornarina. Sette appartamenti già venduti in via Manzoni. Un attico opzionato in una settimana in via Masoni. Sulla carta, ovvero prima ancora che i lavori siano completati". E’ questo il ritmo delfaentino che alimenta lottizzazioni e ristrutturazioni in varie zone della città. Numerosi infatti sono i progetti e i cantieri che se non già iniziati prenderanno avvio nei prossimi mesi a Faenza. Il complesso ex ‘Mutua’ di via Masoni in zona stazione, il condominio residenziale in via Manzoni, la ‘Ghilana’, gli interventi in zona Fratelli Rosselli, e le nuove costruzioni in via Fornarina sono solo alcuni di questi. A fare il punto sulla situazione è Simone Cavallari, consulentedell’omonima società afferente, insieme ad altre dieci agenzie, al gruppo ...