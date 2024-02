Il maltempo frena la festa del Gran Carnevale Maiorese

(Di sabato 10 febbraio 2024) Rinviata a martedì la sfilata dei carri allegorici il cui esordio era previsto per domani. L’allerta meteo per le avverse condizioni meteo diramata in questo weekend fa slittare a martedì la sfilata dei carri allegorici delil cui esordio era previsto per domani 11 febbraio. E così bisognerà attendere ancora qualche giorno

