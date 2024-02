Il male come percentuale dell’umano e il coraggio della scrittura di Avallone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Per arrivarci devi imboccare un sentiero che si chiama Stra’ dal Forche. Una giovane donna si trasferisce nella vecchia casa di un paese quasi abbandonato, Sassaia, già dal nome aspro e ruvido, non pensi che ci siano braccia aperte ad accoglierla; già così sembra una pena, una punizione: ma in fondo è quella che cerca - la punizione. L’espiazione. Costruzioni di pietra, tetti di ardesia, altri due abitanti; i ninnoli di una vecchia zia defunta di cui occupa la casa, la tappezzeria macchiata di umidità, le lenzuola di canapa, nessuna televisione, un vecchio letto dove non si addormenterà mai. Eppure la sua vita inizia adesso, dopo una pausa di quindici anni. Emilia balla da sola nella casa diroccata, balla a lume di candela, balla la disperazione di una giovane donna che non ha mai fatto l’amore, non ha la patente, non ha mai lavorato, e noi non sappiamo perché. Sappiamo solo che ...