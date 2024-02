Il goal di Gaetano non ferma la Lazio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gianluca, con una perla dalla distanza, ha accorciato le distanze nella gara di oggi tra Cagliari e. Il suo eurogol non è bastato are unache ora supera in classifica il Napoli. I biancocelesti salgono, infatti a 37 punti, il Napoli è a 35: inutile scriverlo, domani servirà l’impresa a San Siro. Gli uomini di Sarri sono andati in vantaggio su uno sfortunato autogol di Deiola. Ha quindi raddoppiato nella ripresa Ciro Immobile. Per l’attaccante dellaè stato ilnumero 200 in Serie A. Nella ripresa il Cagliari si è illuso con una perla dalla distanza di. L’ex calciatore del Napoli ha calciato un cosiddetto “tiro a giro” che si è insaccato nel sette alla sinistra di Provedel. Il calciatore di Cimitile ha sfiorato subito dopo il ...