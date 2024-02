Il Giorno del Ricordo Mattarella sulle foibe | | Il tentativo di negarle è un affronto alle vittime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Un muro di silenzio e oblio". Che ha coperto le "sofferenze" di "migliaia di italiani massacrati nelleo inghiottiti nei campi di concentramento, sospinti in massa ad abbandonare le loro case, i loro averi, i loro ricordi, le loro speranze, le terre dove avevano vissuto". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergiodurante le celebrazioni deldelal Quirinale. Quel confine orientale ha rappresentato "il nostro Muro di Berlino".ha detto che le sofferenze "non furono, per un lungo periodo, riconosciute. Un inaccettabile stravolgimento della verità che spingeva a trasformare tutte ledi quelle stragi e i profughi dell’esodo forzato in colpevoli – accusati indistintamente di complicità e connivenze con la dittatura – e a ...