Il Giorno del ricordo La lezione di Flores | | Un errore aver taciuto delle foibe per decenni

Bergamo . Sabato 10 febbraio, in occasione del “ Giorno del ricordo ”, in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo d alle loro terre degli ... ()

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici - Tutti i vincitori e l'albo d'oro del Festival - Il regolamento di Sanremo 2024 ...Circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale Argenta organizza, per oggi alle 17.30, un momento per commemorare, nella Giornata del ricordo, le tragedie delle foibe e degli esuli ...Per commemorare la tragedia delle vittime delle foibe e l’esodo di istriani e giuliani dalmati nel secondo Dopoguerra, infatti, il prefetto De Carlini ha incentrato quest’anno la celebrazione del ...