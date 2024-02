Il Giorno del ricordo a Pavia La strage sulla spiaggia per far riflettere gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) “L’ultima. Pola fra ladi Vergarolla e l’esodo“, il film documentario del regista forlivese Alessandro Quadretti è stato proiettato ieri al Collegio Ghislieri per la Giornata del. Una nutrita rappresentanza didelle superiori con il prefetto Francesca De Carlini, il sindaco Fabrizio Fracassi, il presidente della Provincia Giovanni Palli e il presidente della Consulta provinciale degliEdoardo Giusti, hanno osservato in silenzio lo scorrere delle immagini. Per commemorare la tragedia delle vittime delle foibe e l’esodo di istriani e giuliani dalmati nel secondo Dopoguerra, infatti, il prefetto De Carlini ha incentrato quest’anno la celebrazione deldelproiezione del documentario ...