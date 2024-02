Il Festival delle proteste I primi trattori fanno dietrofront A Sanremo arriva solo la lettera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Imperia) Non sono saliti sul palco e il loro messaggio è sì stato letto, ma ormai a notte inoltrata. Amadeus nel primo pomeriggio di ieri aveva fatto sapere che avrebbe letto un estratto del ‘Discorso per’ inviato alla Rai dagli agricoltori in protesta al. Il testo integrale, messo a punto da alcune anime della mobilitazione e consegnato a poche ore dall’inizio della serata all’organizzazione del, era evidentemente troppo lungo per le esigenzediretta televisiva e ne è stata condivisa una versione più breve. Gli agricoltori alla fine hanno accettato di non salire sul palco pur di far conoscere i motivi della mobilitazione, mettendo a punto un documento unico che è stato affidato al direttore artistico. Nel testo, tra le altre cose, si dice: "Noi agricoltori non ...