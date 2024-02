Il detenuto torturato in carcere a Reggio Emilia | “Ho molta paura | non dormo più | temo mi possa accadere di nuovo”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le parole messe a verbale dopo il pestaggio da parte di dieci agenti di polizia penitenziaria per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio: “In queste notti non riesco a dormire perché ripenso a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero...

Contro di lui, 40enne di nazionalità tunisina in cella per reati di spaccio, si sono avventati dieci agenti della penitenziaria che ora la procura ... (repubblica)

Il Garante, contattato dal legale del detenuto dopo la denuncia agli agenti della penitenziaria, aveva già incontrato il tunisino (nel frattempo trasferito a Parma), per accertarsi delle sue ...A quasi un anno dai fatti, l’agenzia di stampa ANSA ieri ha pubblicato il video di un detenuto incappucciato con un federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi preso a pugni sul volto e sul c ...Il regista e attore Luigi Lo Cascio ha incontrato i detenuti della casa circondariale di Santo Spirito a Siena, parlando di cinema e teatro. Ha espresso interesse per temi come la tortura e ha ricevut ...