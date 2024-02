“Il defunto non vuole al proprio funerale i figli | il genero e la moglie” | la richiesta choc sui manifesti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se per ilin molti avrebbero piacere che le persone venissero a rendere omaggio ad un amico o parente, questo non è il caso di un 74enne originario di Faleria, in provincia di Latina. “Ilnon gradisce alla presenza dei, dele della“, viene detto sul manifesto funebre voluto espressamente dall’uomo. Nella giornata di ieri, 9 febbraio, si sono tenuti i funerali. La domanda che sorge spontanea chiedersi è: i parenti da lui citati, avranno partecipato lo stesso alla funzione? Intanto la ditta funebre, contattata da ViterboToday, ha dichiarato che la scritta rappresentava la lucida volontà dell’uomo. “La presente vale come ringraziamento“, si legge in calce al necrologio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.