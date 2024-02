Il Cp vuole rialzare la testa A Monza una sfida dura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto torna a parlare di hockey giocato, andando a far visita stasera alle 20,45 al Teamservicecar. Per i biancorossi di Michele Achilli si tratta di un confronto importante soprattutto per ritrovare il giusto morale, in vista delle gare decisive per l’ingresso nei play-off scudetto. L’Edilfox scenderà sulla pista di Biassono con l’obiettivo di tornare alla vittoria (che manca da due settimane), per rimanere a contatto con le squadre che lottano per entrare nei primi quattro posti della regular season. Il Grosseto è attualmente al settimo posto con 30 punti, dietro al Valdagno a 32. Servirà dunque un bel filotto per riprendere Lodi, Follonica e Sarzana, che si sono un po’ allontanati. "Siamo finalmente tornati alla vita normale – dice l’allenatore Michele Achilli – scendendo in campo dopo una settimana di allenamento. Avevamo ...