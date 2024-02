Il compleanno della storica società di lotta di San Frediano La ’Sempre Avanti’ per altri 120 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Sempre Avanti Juventus 1904 compie 120e festeggia nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio gremita di atleti, appassionati e sostenitori, alla presenza di numerose personalità. Lafiorentina del rione di San, con sede alla palestra Nidiaci di viaChiesa, ha un illustre passato e svolge attività nellalibera,greco romana,femminile, pugilato, ginnastica artistica e altre discipline affiliate alla Fijlkam e alla Federazione Ginnastica Italiana. "Festeggiare il 120° anno di attività significa aver lavorato bene, con passione vera per lo sport e per i giovani e, soprattutto, su solide radici", ha detto l’assessore Cosimo Guccione. "Teniamo in alto il nome di Firenze - le parole del presidente Filippo ...