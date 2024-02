Il commissariato di PS Colombo con gli studenti contro il bullismo

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lo scorso 7 febbraio, negli ambiti del Progetto “Scuole Sicure” in occasione della “Gionata mondialeile cyber“, si è tenuta, presso ildi P.S. Cristoforol’inaugurazione della panchina gialla, in segno di lottaogni atteggiamento che possa sfociare in. All’evento hanno partecipato una rappresentanza di circa 100, degli istituti Scolastici di ogni ordine e grado della zona Garbatella. Glida diversi anni ormai, affrontano la tematica grazie alla costante presenza nelle scuole del personale della Polizia di Stato. All’inhanno partecipato gli istituti Comprensivi Piazza Sauli plesso Alonzi, Padre Semeria Plesso Moscati con la ...