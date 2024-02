Il commercio tra dati in calo e suolo pubblico

(Di sabato 10 febbraio 2024) I numeri testimoniano quello che Confdefinisce un "inesorabile": nel raffronto pre e post Covid, quindi 2019-2023, praticamente tutte le imprese sono in diminuzione. Ci sono tanti fattori esogeni (acquisti on line, inflazione, diminuzione del potere d’acquisto), ma anche endogeni, per il direttore Pracchia: "Siena deve recuperare centralità nel mondo del turismo e non solo". Il dibattito, non da ora a dire il vero, è aperto. Nei prossimi mesi, peraltro, si andrà alla revisione di tutti i permessi del. Perché la deroga è prorogata per il 2024, ma a Palazzointendono rivedere quei permessi rilasciati in automatico, in alcuni casi con poca attenzione a vivibilità e sicurezza. Immaginiamo che ci sarà di che parlare.

Le imprese di commercio nel 2023 erano 266 nel centro e 312 fuori ...C'è anche una centralità che Siena deve recuperare in Toscana e nel mondo del turismo e non solo".