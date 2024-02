Il clamoroso colpo di fortuna di Nardi | ha annullato un matchpoint con il doppio aiuto del nastro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lucasi è qualificato per la finale del torneo challenger di Chennai. Per battere Tseng ha dovuto annullare un, ci è riuscito grazie al duplicedel

StampaLa Feldi Eboli torna a volare e conquista la prima vittoria del 2024 sul campo del Ciampino Futsal, un 3-5 ottenuto con una grande rimonta dopo che le volpi ebolitane si erano ritrovate immerita ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il nome di Sebastian Vettel di tanto in tanto rispunta fuori per un possibile, clamoroso, rientro nel Circus del quattro volte iridato. Si parla di lui come possibile colpo a sorpresa di Audi, quando ...