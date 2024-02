Il Cittadella spiazza la Serie B

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un giorno, quando il suo mondo spariva insieme a un modo di fare calcio, Sergio Pellissier ci lasciò il suo testamento ideologico. “Fidatevi: il nuovo Chievo è il”. Dal Veneto al Veneto. Famiglia al timone e conti in ordine. Numeri in piccolo e sogni in grande. Aveva ragione l’ex attaccante: si può fare, anche nel 2024. Oggi il club granata naviga liscio in quota playoff, profanando ancora una volta le gerarchie dellaB. Poker allo Spezia, beffata la Samp a Marassi. E lo schiaffo morale più cocente: doppio ko rifilato a quel Palermo finanziariamente pompato dagli sceicchi del Manchester City. Mentre il Citta – con appena 4,57 milioni di euro – conta il monte-ingaggi più basso della cadetteria. Come sempre. “È il non cambiare mai pelle a definire chi siamo noi”, spiega al Foglio sportivo Stefano Marchetti, storico direttore generale ...