Il “cavallino“ della droga Diciannovenne sul treno con mezzo chilo di hashish

(Di sabato 10 febbraio 2024) Viaggiava con oltredi. Un “, come si dice in gergo. Lo hanno arrestato gli agenti in servizio al Posto di polizia ferroviaria di Monza, nel primo pomeriggio di lunedì scorso, durante il servizio di vigilanza a bordo delregionale Saronno–Albairate. Mentre il convoglio transitava presso la stazione di Desio, il personalepolizia di Stato ha sottoposto a controllo due cittadini stranieri già noti alle Forze dell’Ordine perché soliti frequentatori di piazza Arosio, di fronte alla stazione ferroviaria di Monza. Uno dei due giovani, un 19enne di origini marocchine, si è sin da subito mostrato insofferente al controllo, tanto che si è reso necessario, una volta raggiunta la stazione ferroviaria di ...

È Paolo Indiani il primo tesserato del Cavallino a presentarsi in sala stampa per commentare il pari di Pontedera. "Peccato perchè abbiamo concesso il minimo indispensabile - ha detto il tecnico amara ...CAVALLINO - Sfilano le maschere per le vie del paese ed è festa per carnevale. Torna con la sua IX edizione il “Carnevale Cavallinese”, iniziativa siglata dall’Associazione Sanilì Events con il ...Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di Formula 1, ha firmato un contratto con la Ferrari, secondo quanto riferito da Pierre Gasly, pilota francese della Alpine. Gasly ha rivelato di esse ...