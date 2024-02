Il catechismo di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Chi è Dio? Dio è l’Essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Che cosa significa “perfettissimo”? Significa che in Dio è ogni perfezione senza difetto e senza limiti, ossia c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti