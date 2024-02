Il caso-Geolier a Sanremo | perché può vincere | si scatena la rivolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Esiste una “Questione”. Se fino all'altro giorno non conoscevisignifica che sei vecchio o, banalmente, un “non napoletano”. Se sei giovane o napoletano, lo conoscevi già. Ora invece lo conoscono tutti, si tratta di uno tra gli artisti che più ha “venduto” nel corso dell'ultimo anno, nonché primo nella classifica stilata mercoledì sera dall'abbinata televoto+radio con la sua I P' Me, Tu P' Te. ‘Sto ragazzo, per intenderci, riempie il Maradona, se è vero come è vero che ci sono date già previste e biglietti introvabili. Ma, dicevamo, si è generata una polemica. Molti rispetto al suo provvisorio primo posto si sono indignati: «Ma come è possibile! La canzone è brutta», oppure «Ma come è possibile! La canzone è totalmente cantata in napoletano stretto!». Se la prima considerazione è chiaramente di carattere soggettivo (può piacere o non ...