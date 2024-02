Il cappello | sfida e armonia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bises Le arti e i mestieri nel mondo della moda sono altrettante galassie difficili da circoscrivere, dal ricamo al bottone, dal cartamodello alle finiture, tutto si evolve e prende vita grazie ai respiri di un’artigianalità che sogno di poter raccontare sempre di più come facevano un tempo le grandi firme del giornalismo di settore. Camilla Cederna con il suo immancabile filo di perle, Irene Brin con un alto raccolto, Anna Piaggi orlata come nessun’altra da vistosi cappelli, il fuoco sacro della moda è questo: curiosità senza barriere. Chi ha il profondo desiderio di accettare le sfide e compiere veri miracoli di equilibrio e magnetismo è Pasquale Bonfilio, creatore di cappelli che mi ha accolto nel suo atelier di Milano mostrandomi con estroso entusiasmo il suo bozzolo creativo. Pugliese di nascita, pittore per sensibilità, esponeva a Bruxelles quando ha incontrato Elvis Pompilio, ...