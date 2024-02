Il Bayer Leverkusen è uno spettacolo | 3-0 al Bayern Monaco | Xabi Alonso ora va in fuga!

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayer Leverkusen e Bayer n Monaco , valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga ... (sportface)

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco era considerato il crocevia del campionato di Bundesliga, incontro che ha visto esultare le Aspirine grazie al 3-0 maturato alla BayArena. Sul piano tattico Xhaka e comp ...Non si inizia: i tifosi del Leverkusen lanciano oggetti (non contundenti) in campo per protestare contro l'arrivo in Bundesliga di investitori esteri per i diritti televisivi.Stanisic in gol contro il Bayern Monaco, l'esterno del Bayer Leverkusen ha siglato il vantaggio al 18' proprio contro la sua ex squadra.