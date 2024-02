I titolari Aquilani fra certezze e alternative

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Per una gerarchia sempre più in definizione in questo inizio 2024, il silenzio stampa, e di conseguenza le mancate conferenze – sono già tre le settimane senza cherisponda alle domande della stampa – aumentano sempre di più i dubbi per quanto riguarda il possibile undici del Pisa. In stagione, complici squalifiche e infortuni l’allenatore non ha mai potuto schierare per due volte consecutive la stessa formazione per i nerazzurri, e contro la Sampdoria la situazione non cambierà. L’unica certezza appare il modulo, 4-2-3-1. Per il resto, i dubbi partono dalla porta: Nicolas è rientrato dalla squalifica, ma chissà se(squalificato) non possa decidere di dare una nuova possibilità a Loria. In difesa, al netto di sorprese Esteves dovrebbe trovare spazio dal primo minuto, magari traslato sulla destra, con Beruatto riproposto a due mesi ...