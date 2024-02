I tassi sui mutui ora calano | quota 4 | 8%

Trattori in centro a Roma, soltanto quattro, trattori a Sanremo. La protesta dei coltivatori diretti e degli agricoltori non accenna a diminuire di intensità in Italia, malgrado le aperture di Bruxell ...Primi segnali distensivi sul fronte dei tassi per famiglie e imprese. A dicembre, secondo dati di Bankitalia, i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, ...ma la vera incognita a livello globale è rappresentata dall'evoluzione dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina e più in generale dal contesto complessivo fra elezioni negli Stati Uniti e tassi di ...