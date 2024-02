I suicidi in carcere | serve una trasformazione penitenziaria

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un lungo percorso ha avuto inizio nel 2008 con l’obiettivo di creare una modalità carceraria in strutture dedicate al reinserimento e alla terapia, coinvolgendo enti locali e privati sociali in strutture a bassa organizzazione detentiva, ma con elevate capacità di offrire servizi. La finalità è evitare la recidiva e offrire una speranza di vita nella legalità a coloro che la cercano. Buono questo obiettivo ma, come progetto allegato, è prioritaria l’acquisizione di ospedali dismessi per tutti quei detenuti a rischio suicidario qualora non fosse possibile dare restrizione della personalità in modalità non detentiva. Il mio interesse è stato suscitato da un articolo pubblicato sul Corriere del Veneto il 4 febbraio 2024, che riportava le dichiarazioni del Guardasigilli Carlo Nordio, che ha il limite almeno da quanto portava l’articolo, di non considerare le tante persone malate psichiche ...

Le immagini scioccanti del pestaggio di un detenuto in un carcere italiano dimostrano che l'Italia ha problemi nel sistema penitenziario. Non dovremmo aspettare tragedie per prestare attenzione. Tutti ...La Camera Penale di Pisa “A. Cristiani”, da sempre in prima linea nel denunciare le condizioni nelle quali versano i detenuti nelle carceri italiane, ha realizzato un video denuncia sui recenti ...Il rimedio al sovraffollamento nelle carceri Far uscire tutti in anticipo, per sempre. È l’indulto mascherato previsto in una proposta di legge del renziano Roberto Giachetti, che martedì, grazie all ...