I ricordi di un’artista da piccola e il potere della scrittura Deborah Levy

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) In estrema sintesi, questa è la storia di come una bambina che non osava parlare, tantomeno alzare la voce o interrompere gli altri, crescendo apprende a parlare, sempre più forte, liberando ciò che era tra le righe dei suoi pensieri, fino a creare la sua voce, “che non è affatto forte”. Cose che non voglio sapere, primo volumetrilogia Autobiografia in movimento di(traduzione di Gioia Guerzoni, NNE), è molto di più del carnet didida, o il resoconto dei feroci strappi che l’hanno trascinata dalla natia Johannesburg nel Sudafrica dell’apartheid, all’esilio, prima a Durban, poi in Inghilterra. Agitando memoria e luoghi come emozioni in uno shaker, producendo da queste un’indisciplinata successione di eventi piccoli o enormi riassunti in ...