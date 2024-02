I prof del Fermi | No alla deriva autoritaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Ringraziamo gli studenti e i colleghi dell’istituto J. Barozzi, che hanno difeso per noi tutte e tutti i valori democratici e costituzionali e ci auguriamo per il bene della scuola pubblica che il dialogo e il confronto riprendano al più presto". Anche i docenti dell’ITISdi Modena hanno espresso solidarietà agli studenti e ai colleghi dell’istituto J. Barozzi, "condividendo l’amarezza per un provvedimento disciplinare che, per quanto riportato da vari quotidiani – affermano –, appare ingiusto e castrante la libertà di espressione prevista dnostra Costituzione, mortifica il ruolo e la competenza dei Consigli di classe e svuota di significato il compito dei rappresentanti degli studenti". I docenti fanno presente come "sempre più spesso purtroppo l’autoritarismo, sintetico e sbrigativo, viene preferito all’ascolto e al confronto; ciò ...