I paperoni dello sport | Ronaldo si toglie una grande soddisfazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il campione portoghese è primo in una speciale lista di grandissimi atleti, che ovviamente riguarda il punto di vista economico Altro giorno, altro record per Cristiano: è in cima alla lista degli atleti più pagati al mondo con il suo stipendio di 175 milioni di sterline all’anno. L’Arabia Saudita l’ha riempito di soldi, come se poi nella sua carriera non ne avesse mai guadagnati. Con l’Al Nassr ha sovrastato tutti non solo a suon di gol, ma anche e soprattutto a livello economico. Ovviamente, insieme allo stipendio, ci sono anche i suoi accordi con diversi sponsor, tra cui Nike, Armani e Tag Heuer, a renderlo felice. Cristianocon la maglia dell’Al Nassr (Ansa) – Cityrumors.itNell’ultimo anno è arrivato a percepire ben 218 milioni di sterline: nessuno come lui. Rispetto al secondo della lista, ovvero Jon Rahm, CR7 guadagna 57 milioni ...