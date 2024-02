I Monuments Men di Monza recuperano i tesori rubati dai nazisti e ora messi in vendita su internet

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anno 1943. Le truppe tedesche del 15° Panzer Gran Division I.C. entrano nella torre longobarda di Pandolfo di Capodiferro lungo la costa tirrenica campana. Devono abbatterla, ma prima bisogna mettere al sicuro e depredare i suoi. Per conto del Kunstschutz, hanno ordine di fare man bassa di tutti i beni archeologici custoditi nel museo provenienti dalla collezione di Pietro Fedele, già ministro, che ha dedicato tutta la sua vita e mettere in piedi il Museo della Civiltà Aurunca a Sessa Aurunca, nel Casertano. Idepredano il museo, che occupava tutti i quattro piani della torre mostrando numerosi reperti archeologici, numismatici e altri che appartenevano al medioevo. Alle centinaia di pezzi in oro, argento e anche in avorio si aggiungevano il ritratto di Giulia Gonzaga di Jacopo del Conte, stampe antiche rappresentanti vedute del ...