I Jalisse a Sanremo 2024 | “Ce l’abbiamo fatta | bisogna credere nei sogni Non mollate”

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Fiumi di parole prima o poi ci portano via". Milioni di persone nella serata delle Cover del Festival dihanno visto e ascoltato la performance dei. Alessandra Drusian e Fabio Ricci dopo 27 anni sono tornati sul palco del Teatro Ariston, diretti dai maestri Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio. Un’esibizione che è entrata di diritto nella storia del Festival di. Iavevano infatti vinto la manifestazione nel 1997 proprio con il brano ‘Fiumi di parole’. Da quel momento, però, il duo non era mai tornato sul palco dell’Ariston. Provando però praticamente ogni anno a tornare in gara. E proprio questo ha fatto entrare ia loro modo nel mito. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, i mitidiretti da due miti come De Amicis e ...