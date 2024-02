I funerali di Vittorio Emanuele a Torino Famiglie reali | chi c’è e gli assenti

"A Superga riposano i Savoia che non hanno regnato. Dunque anch’io sono destinato lì". Vittorio Emanuele conosceva la fine del viaggio. Non il ... (quotidiano)

In Italia non ci poté accedere da vivo, ma ora ci accederà da morto, con tutti gli onori delle Guardie D’Onore delle Reali Tombe del Pantheon di ... (ilfattoquotidiano)

Il funerale Vittorio Emanuele, Ignazio La Russa al centro del dibattito: tra dovere istituzionale e sfere private. In un contesto politico dove il bon ton sembra riacquistare un posto eccezionale di ...Tutto pronto, a Torino, per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia presso il duomo della città. Una cerimonia che vedrà l'ingresso limitato solo agli invitati, ma che sta richiamando curiosi e ...Torino, 10 feb. (askanews) – Torino si prepara ad accogliere i rappresentanti di casate reali d’Europa e non solo per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia che si svolgeranno nel Duomo della città ...