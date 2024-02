I fondi Covid non usati restano a Bergamo | recuperati tre milioni di euro - Il video

Non c'è pace per i Ferragnez. Dopo Chiara Ferragni e il caso Balocco, anche Fedez finisce al centro della bufera. Nella giornata di ieri il ... (ilgiornaleditalia)

Non ci sono elementi per dire che l’azienda di Tommaso Verdini (e di cui era socia anche Francesca fino a pochi giorni prima dell’apertura ... (open.online)

BILANCIO. Parte dei fondi Covid 19 avanzati non dovranno essere restituiti. Il Comune recupera quasi tre milioni per servizi e investimenti.Buone notizie per le casse del comune di bergamo perchè due milioni del finanziamento statale covid non spesi resteranno qui e non saranno restituiti. La questione era emersa durante la discussione su ...“I fondi Covid – spiega il viceSindaco Gandi – che abbiamo ricevuto in maniera molto, molto significativa tra il duemilaventi e il duemilaventuno, sono stati pressoché integralmente spesi, tranne una ...