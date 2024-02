I figli non vanno a trovare la mamma malata | l’anziana lascia l’eredità di 2 | 6 milioni ai suoi animali domestici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)in eredità il suo patrimonio di 20di yuan (circa 2,6di euro) ai, senza dare nulla ai propri. Come riportato dal South China Morning Post, della donna non si sa molto. Le uniche informazioni che si conoscono è che è ricca, è “anziana”, ha tree un numero non specificato di. La ferrea volontà della signora di trasferire il patrimonio nei confronti dei propri cani e gatti, deriva dal fatto che Liu, la donna in questione, è rimasta delusa dal comportamento deidai quali si è sentita trascurata. Quando era, infatti, non si sarebbero mai fitti vivi, al contrario deiamici a 4 zampe rimasti sempre al suo ...