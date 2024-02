I duetti risvegliano Sanremo Altra serata interminabile ma con qualche perla

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) E Il venerdì ecco i, sempre benvenuti in quanto divertenti, ed ecco le cover con le qualidiventa il festival del “ndo coglio coglio”, scusate il francesismo. Comunque atmosfera più frizzante dei giorni precedenti, con l’apparizione di tante facce nuove e, nonostante Amadeus ormai s’atteggi sempre più a maggiordomo della manifestazione, anziché a suo cervello e mentore, - e perciò salamelecchi a destra e a manca, al principe Alberto come ai cani-poliziotto che alla vigilia del Festival mandarono a monte la cena di gala per un annuncio-bomba farlocco, che con quei nasi non si sa cosa potevano scovare – e si parte in allegria. In questache Ama conferma avere un gran bisogno di sicurezza, la rassegna è statama con alcune perle che ricordiamo, a nostro modesto giudizio: a cominciare ...