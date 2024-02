I comunisti sfregiano la memoria delle vittime delle Foibe | la vergogna a Firenze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Unasenza fine. Un atto ignobile, perpetrato da chi non sa cosa sia il rispetto. Nemmeno per la morte e per una tragedia che ha coinvolto migliaia di italiani. È stata vandalizzata, per l'ennesima volta, la targa in, nella piazza dedicata ai martiri dell'Istria e della Venezia Giulia. La targa era stata ripristinata pochi giorni fa, dopo che, alcuni malviventi non ancora identificati, l'avevano distrutta. "Un gesto vile. I vandali non ci fermeranno. E non avranno l'ultima parola - ha affermato l'assessore alla Cultura dellaMaria Federica Giuliani -. Purtroppo c'è ancora qualcuno, senza testa né, che continua a negare questa pagina ...