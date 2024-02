I baby di Abate incrociano il Braga negli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ieri a Nyon sono andati in scena i sorteggi relativi alla prosecuzione della Youth League: non solo gli, dunque, ma sono stati decretati anche gli abbinamenti di quarti e semifinali. Sarà ilil prossimo avversario del Milan di: i portoghesi sono reduci dallo spareggio in cui hanno battuto per 2-0 il Partizan. La partita, che sarà in gara secca, si giocherà il 27 o il 28 febbraio al Puma House of Football di Milano: per quanto riguarda i quarti di, le date in calendario sono quelle del 12 e 13 marzo (gara unica anche in questa occasione) e il Diavolo, se dovesse passare il turno, se la vedrebbe contro una tra Real Madrid e Lipsia, con il duello che si si giocherebbe ancora una volta tra le mura amiche. L’Under 19 rossonera ha chiuso la fase a gironi al primo posto conquistando quattro ...