Hysaj su Cagliari Lazio | «Dobbiamo chiudere il match»

13' Palla orizzontale sbagliata da Hysaj, Gaetano ne approfitta e chiama subito in causa Lapadula. L'attaccante del Cagliari non riesce a trovare il varco giusto, il cross viene deviato e arriva ...13' Palla orizzontale sbagliata da Hysaj, Gaetano ne approfitta e chiama subito in causa Lapadula. L'attaccante del Cagliari non riesce a trovare il varco giusto, il cross viene deviato e arriva ...Una sconfitta, un pareggio e tre vittorie nelle ultime giornate per la Lazio che oggi affronta il Cagliari. Destini diversi, ma stesso obiettivo: fare punti. Da una parte per ritornare in ...