Huijsen su Roma Inter | «Il miglior primo tempo della stagione»

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare... (calciomercato)

Serata magica per la Roma di Daniele De Rossi , che trova la terza vittoria su altrettante partite da allenatore giallorosso. Stavolta a cadere... (calciomercato)

La Roma è libera, si vede a occhio nudo. Corre in punta di piedi, sorride, si è tolla le zavorre del passato, che l?hanno portata ad avere una ... (ilmessaggero)

Dean Huijsen è il protagonista del momento in casa Roma , con i giallorossi intenzionati a provare a prenderlo in estate dalla Juventus Poche ... (dailynews24)

Piace, eccome se piace. Dean Huijsen ha conquistato in pochi tempo la Roma , che si parli di tifoseria o di staff tecnico. Il difensore olandese,... (calciomercato)

Daniele De Rossi conferma per 10/11 la formazione che ha travolto il Cagliari: unico cambio Huijsen al posto di Diego Llorente. In casa Inter, Inzaghi schiera l'undici che ha sconfitto la Juventus. AS ...Alle 18 all'Olimpico di Roma si affrontano la Roma di De Rossi e l'Inter capolista di Simone Inzaghi nel big match. Il tecnico giallorosso vuole continuare il trend positivo dopo le 3 vittorie ...