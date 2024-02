Houthi | presidente agenzia Saba | “Navi militari e commerciali Italia a rischio”

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – L'"mette a repentaglio la sicurezza delle sue" assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar Rosso. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos il vice capo dell'Autorità per i media degli Ansar Allah () edel consiglio di amministrazione dell'di stampa, Nasr al-Din Amer, sottolineando

Geolier vince la serata delle cover insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Il rap conquista il teatro Ariston tra i fischi del pubblico.